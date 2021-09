Dardust in concerto a Roma: scaletta e info

Dardust e lo “Storm And Drugs Tour”: il musicista e produttore porta il suo spettacolo a Roma all’Auditorium Parco della Musica il 5 settembre

Lo “Storm And Drugs Tour” di Dardust (FOTO) arriva a Roma all’Auditorium Parco della Musica il 5 settembre alle 21:00.

Lo spettacolo pensato dal produttore e musicista prende vita in due atti: il primo è lo Storm che avrà un taglio più intimo e un’attitude più teatrale e poetica. Il secondo atto invece, Drugs, torna sulle sonorità più elettroniche, dando vita a uno show che culminerà con la potenza e l’impatto di un grande rave party.

Il tutto sarà impreziosito ulteriormente da giochi di luce e immagini in uno spettacolo da vivere e in continuo mutamento.

Per Dardust si tratta di un concerto che rappresenta un viaggio alla scoperta di una psichedelia distorta e contemporanea, ricca di citazioni di film e sonorità in grado di cambiare repentinamente, come una tempesta, appunto, fatta di momenti di quiete ed esplosioni sonore incontrollabili.