Colapesce e Dimartino in concerto a Prato: scaletta e info

Accompagnati sul palco da alcune tra le giovani promesse della musica italiana - Adele Altro, Alfredo Maddaluno e Giordano Colombo – Colapesce e Dimartino si esibiranno questa sera, venerdì 3 settembre, nel loro penultimo appuntamento live dalla piazza Duomo di Prato. Un concerto che sarà un caleidoscopio di musica ed emozioni tra brani leggeri e tutti da ballare - come le hit “ Musica Leggerissima ”, “ Noia Mortale ” e “ Toy Boy ” con Ornella Vanoni - e sonorità che più richiamano la loro amata terra siciliana come “ Luna Araba ” nella cui versione radiofonica partecipa anche la talentuosissima cantautrice Carmen Consoli .

Colapesce e Dimartino ospiti di Settembre/Prato è spettacolo

Alla ripartenza, dopo un triste anno di stop, la tanto apprezzata rassegna musicale della città pratese. “Settembre/Prato è spettacolo” terrà compagnia a turisti e abitanti della regione Toscana dal 27 agosto all’11 settembre con un ricco parterre di appuntamenti live da piazza Duomo. Prima su tutti la musica dal vivo, che proprio a Prato torna ad essere una grande protagonista. Non solo Colapesce e Dimartino con il loro “COLAPESCEDIMARTINO” tour, ma anche numerosi altri artisti simbolo della moderna generazione della musica italiana: da Max Gazzè (28/08) a Rkomi (29/08), Samuele Bersani (31/08), PFM (01/09), Willie Peyote (02/09), Antonello Venditti (04/09), la Camerata Strumentale Città di Prato (05/09), per continuare poi alcuni dei più importanti rappresentanti della musica indipendente italiana. Ci saranno anche i Bastards Sons of Dioniso (27/08), Pacifico (29/08), Giovanni Truppi (31/08), Erica Mou (04/09), Rachele Bastreghi (05/09), Folcast (05/09), Marco Giudici (06/09), Dente (09/09) e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale (12/09). “Settembre/Prato è spettacolo” sarà infine l’occasione per riaccendere il sorriso, accanto alla comicità di famosissimi personaggi dello spettacolo tra i quali Enrico Brignano (27/08), Giorgio Panariello (06/09) e Christian De Sica (11/09).