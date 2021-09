Molly Hammar, chi è la cantante di We Could Be Dancing di Bob Sinclar

Dagli ABBA ad Avicii passando per Agnes Carlsson, Eric Saade, Roxette, Swedish House Mafia, Ace of Base, The Cardigans, Zara Larsson, Tove Lo e Robyn. Nel corso degli anni la Svezia si è imposta come una delle principali nazioni esportatrici di musica pop con artisti affermatisi a livello mondiale.

Molly Hammar è la giovane cantante divenuta celebre in questi mesi grazie al brano We Could Be Dancing in collaborazione con Bob Sinclar.