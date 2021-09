Madame e Sfera Ebbasta, Tu mi hai capito è la nuova canzone insieme

Segnatevi il giorno sul calendario: il 3 settembre. E il venerdì in cui verrà pubblicato il nuovo singolo di Madame in collaborazione con Sfera Ebbasta . Si intitola Tu mi hai capito . L'artista veneta ha condiviso con il suo pubblico, tramite i suoi canali social, la cover del brano rivelando anche la collaborazione con Sfera Ebbasta. Il brano è prodotto da Bias e Charlie Charles .

approfondimento

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021, i 10 momenti migliori

Dopo aver conquistato il pubblico con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con Voce, Madame ha visto ancora crescere la sua popolarità col singolo Marea, uno dei brano più suonato e amati dell'estate 2021. Tu mi hai capito è una canzome d'amore, ma i sentimenti vengono trattati in modo non convenzionale. Perché la comprensione ruota intorno a un semaforo verde non ho mai accelerato. La paura di schiantarmi contro un no detto male Sarà che nel più bello mi fotte l’idea. Di non vedere luce mentre sono in apnea. Tra le righe oltre a illusione e disillusione c'è una potente vena poetica, iconizzata dal consumare le suole inseguendo un sogno enorme e dallo smezzare il mondo affinché ognuno ne possegga una parte ma quando si unisce diventa una sfera perfetta.