Margherita Vicario in concerto a Rimini: scaletta e info

Grande attesa per la data riminese di Margherita Vicario. La cantante romana si esibirà questa sera, venerdì 27 agosto, all’Arena Lido della città, in una scaletta dedicata all’ultimo album “Bingo” nonché a una selezione di vecchi e nuovi successi

L’estate di Margherita Vicario è tutta un “Bingo” (parafrasando il suo ultimo album uscito a maggio). La cantautrice romana prosegue con successo il suo calendario di date per la bella stagione 2021. Attesa per questa sera, venerdì 27 agosto , all’Arena Lido di Rimini dove proporrà al pubblico un live show ricco di sorrisi ed energia, emozioni e colori per tornare a cantare e ballare tutti insieme. Nella ricca scaletta in programma troveranno infatti spazio non solo gli inediti estratti dall’ultimo album, ma anche una selezione dei brani più famosi che nel corso degli ultimi anni hanno reso Margherita Vicario un’assoluta protagonista del nuovo cantautorato italiano.

Le esibizioni di Margherita Vicario a Rimini

approfondimento

Estate 2021, i migliori concerti e i festival di agosto 2021

Seguendo il fil rouge di esibizioni già performate con le precedenti date del “Bingo Tour” in Italia, la scaletta ufficiale della serata di Margherita Vicario all’Arena Lido di Rimini ripercorrerà di certo alcuni dei suoi più celebri brani, frutto di un vero viaggio multiculturale tra le note di “Mandela”, “Abauè (Morte di un Trap Boy)”, “Romeo”, “Giubbottino”, “Pincio” e le ben più esplosive “Piña colada”, “Orango Tango” e “Come va”, nonché la presentazione, per la prima volta dal vivo, dei singoli estratti dall’ultimo lavoro in studio “Bingo”, pubblicato lo scorso 13 maggio per Island Record. Ecco la scaletta del concerto di Margherita Vicario a Rimini:

Bingo Orango Tango Come va Troppi preti troppe suore Xy feat. Elodie Fred Astaire DNA (oh putain!) Come noi Abauè (Morte di un Trap Boy) Mandela Romeo feat. Speranza Giubbottino Pincio Piña colada feat. Izi

Come fanno sapere gli organizzatori di Vivo Concerti, lo spettacolo di Margherita Vicario a Rimini inizierà alle ore 21:00 e si protrarrà per l’intera serata nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di lotta al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Anche se fisicamente distanziati, il “Bingo Tour” sarà ancora una volta l’occasione unica per assistere a un abbraccio collettivo a suon di musica.

Margherita Vicario, tutti gli appuntamenti ancora in programma

Prosegue con successo il “Bingo Tour” di Margherita Vicario tra le più belle location di Italia. Ecco tutte le date di calendario ancora in programma per questo fine estate e per tutto il mese di settembre: