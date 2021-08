Gigi D'Alessio in concerto a Taormina: scaletta e info

Il Teatro Antico di Taormina, il secondo teatro antico per dimensioni in Sicilia, vedrà esibirsi il cantautore napoletano

Per Gigi D’Alessio sarà la prima tappa siciliana del tour “Mani e voce”. Un tour dal titolo evocativo, un segnale di rinascita e liberazione dopo i tanti mesi di pandemia da Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). “È stato difficilissimo stare in silenzio e lontani – ha commentato tempo fa D’Alessio – e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte le prime volte. La pandemia ci ha costretti a riflessioni e alla ricerca delle cose essenziali. Anche per questo ho pensato di dedicare il tour a ciò che davvero è fondamentale per ricominciare e tornare da voi: le mani che si libereranno sui tasti di un pianoforte, e la voce che aspetta solo di unirsi a quelle del mio pubblico, la mia famiglia, in coro”.