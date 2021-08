Eurovision 2022, sono 5 le città in Italia in cui potrebbe svolgersi

Milano, Pesaro, Rimini, Torino e Bologna sono le 5 città in lizza per ospitare l’Eurovision 2022

A seguito della vittoria dei Maneskin, l’Eurovision Song Contest 2022 sarà ospitato in Italia. A maggio, dunque, assisteremo a questo importante festival internazionale che approderà nel Belpaese. Ma dove?

A seguito dell’esclusione di ben 17 città, sono rimaste in corsa solo Milano (Forum di Assago e Palazzo delle Scintille), Pesaro (Vitrifrigo Arena), Rimini (RDS Stadium), Torino (Pala Alpitour) e Bologna (Unipol Arena). Una selezione rigida e necessaria, quella effettuata dalla Rai, in collaborazione con l’Ebu, che continuerà nei prossimi giorni per concludersi con la scelta finale della città che avrà il grande privilegio di ospitare l’Eurovision 2022.