Carl Brave in concerto all'Arena di Verona: scaletta e info

“Coraggio Live Tour 2021”, l’atteso ritorno sul palco di Carl Brave con una serie di eventi in giro per l’Italia. Stasera, 23 agosto, il cantautore arriva all’Arena di Verona

Dopo un’assenza dai live di quasi due anni è chiaro che Carl Brave abbia intenzione di tornare sul palco in grande stile, presentando i suoi grandi cavalli di battaglia e, magari, lasciando spazio per qualche sorpresa inaspettata. Per quanto riguarda l’evento di questa sera, fa sapere l’organizzazione che sono disponibili ancora pochissimi biglietti e che sono in rapido esaurimento.

Dopo il grande successo dei singoli rilasciati nelle scorse settimane, “ Makumba ” con Noemi e “ Matrimonio Gipsy” con Myss Keta e Speranza , il cantautore romano ha confermato una serie di live in giro per il paese che lo vedranno impegnato fino alla fine dell’estate.

“Coraggio Live Tour 2021”, un ritorno in grande stile

Al momento Carl Brave ha confermato pochi eventi per il suo “Coraggio Live Tour 2021”, ma stiamo parlando di un calendario di eventi in continuo aggiornamento che potrebbe riservare molte sorprese prima della fine della stagione dei concerti all’aperto.

Per l’artista romano, tornare sul palco dopo lo stop dell’ultimo anno e dopo il successo di “Makumba” e “Matrimonio Gipsy” sarà una vera e propria festa, in cui ripercorrere un brano alla volta la sua straordinaria carriera. Allo stesso tempo Carl Brave non ha escluso qualche sorpresa e qualche ospite che arriverà sul palco inaspettatamente per cantare uno o due pezzi insieme.

Le prossime date del “Coraggio Live Tour 2021”, oltre a quella di stasera all’Arena di Verona sono:

27 agosto - Servigliano – Parco della Pace

30 agosto – Taormina – Teatro Antico

4 settembre – Firenze - Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

L’artista sta programmando anche i prossimi eventi per il 2022; al momento è confermata solo la data di Roma al Rock in Roma.

Si ricorda che per partecipare agli eventi sarà necessario essere muniti di Green Pass o di tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore dall’evento; la mascherina obbligatoria; il rispetto del distanziamento e del posto a sedere indicato sul biglietto.

Concerto all’Arena di Verona, scaletta a info:

Per tutte le informazioni sul concerto di stasera all’Arena di Verona è possibile visitare il sito ufficiale e i canali social di Carl Brave oppure il sito ufficiale di TicketOne.

Per quanto riguarda la scaletta dell’evento, negli ultimi concerti l’artista ha portato in scena una selezione dei suoi più grandi successi presi direttamente da “Notti Brave” e “Notti Brave (After)”. Per il nuovo tour la scaletta dovrebbe essere simile, con l’aggiunta, forse, di alcuni dei singoli usciti di recente che potrebbero entrare di diritto nella tracklist dei prossimi live.

Tra i brani più suonati troviamo: