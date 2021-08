Il rapper Tedua coinvolto in un grave incidente stradale

L'artista genovese ha avuto un grave incidente automobilistico. Benché i danni all'automobile siano notevoli, con il muso totalmente sfondato, fortunatamente né lui né altri hanno riportato conseguenze gravi. "Ragazzi I’m safe, non mi sono fatto niente e nessuno oltre a me è rimasto coinvolto", ha scritto su Instagram a corredo delle foto del veicolo distrutto. E ha concluso il suo messaggio con l'esortazione a prestare molta attenzione: "Be careful"

Il rapper Tedua è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, come dimostrano le foto dell'automobile con il muso totalmente sfondato che l'artista genovese ha pubblicato sul suo profilo di Instagram.



Un incidente in autostrada - così si intuirebbe dalle immagini postate dal cantante - in cui fortunatamente né lui né nessun altro ha riportato gravi conseguenze.



"LA DIVINA COMMEDIA non è mai stata così vicina alle porte dell’inferno. Caronte non era il mio turno. Ragazzi I’m safe, non mi sono fatto niente e nessuno oltre a me è rimasto coinvolto. 'La vita è troppo breve per odiare l’altro uomo' be careful", queste le parole di Tedua a corredo del gruppo di quattro scatti dell'automobile (e di se stesso) appena dopo lo scontro pubblicati su IG.



Al secolo Mario Molinari, genovese, classe 1994, l'artista ha voluto portare la sua testimonianza per sensibilizzare tutti su un tema molto delicato, ossia quello della sicurezza su strada.



Nella giornata di ieri è avvenuto lo scontro che avrebbe potuto essergli fatale: l'auto distrutta infatti suggerisce la gravità dell'impatto, da cui per fortuna il giovane artista è uscito il illeso e senza aver arrecato danni ad altri conducenti.

Inoltre pare non ci fossero con lui dei passeggeri sull'autovettura, quindi questa bruttissima esperienza si sarebbe risolta comunque nel migliore dei modi (danni al veicolo a parte, chiaramente, ma quelli passano in secondo piano davanti al rischio di perdere la vita o di danneggiare l'altrui sicurezza).



Oltre a risolversi nel migliore dei modi, senza danni alle persone, questo incidente ha offerto uno spunto di riflessione al rapper. Riflessione che ha voluto condividere con i suoi tantissimi follower (vanta oltre un milione di seguaci).



Le parole con cui conclude il suo messaggio sono infatti significative e suonano come un monito per qualsiasi persona si metta al volante.

"'La vita è troppo breve per odiare l’altro uomo' be careful", così termina la didascalia delle immagini.