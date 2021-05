Tedua, è uscita "Don't panic": info e tracklist delle canzoni

Lo scorso 4 maggio , a poco meno di un anno di distanza dalla condivisione del suo ultimo disco, “ Vita Vera – Mixtape, aspettando la Divina Commedia ”, il rapper genovese Tedua (nome d’arte di Mario Molinari) è tornato su YouTube con un inedito progetto che si preannuncia come anticipatore del nuovo album che verrà. ““ Don’t panic ” non è un EP e nemmeno un mixtape, ma un mash-up di strofe, troppo forti per restare nel computer e troppo freestyle per finire nell’album”, così lo ha definito il cantante alla presentazione sui social. Sette tracce per circa un quarto d’ora di musica, in cui il rapper, icona dello stile drill in Italia, dimostra ancora una volta tutta la sua abilità di scrittura e improvvisazione freestyle, oltre che le inedite doti alla direzione artistica.

Quali sono i temi di “Don’t Panic”

Il nuovo progetto musicale di Tedua, condiviso lo scorso 4 maggio su YouTube, altro non vuole essere che un’ulteriore modalità di espressione del cantante e vero e proprio trampolino di lancio all’arrivo del nuovo album. I sette brani freestyle contenuti in “Don’t Panic” hanno la durata di circa due minuti ciascuno e l’obiettivo di regalare all’ascoltatore un’esperienza breve, ma forte, nell’immaginario di Tedua. L’intero progetto artistico, che è stato eccezionalmente curato dal rapper, viene da lui stesso definito come “Un viaggio verso le porte dell’inferno”. Mentre i primi pezzi sono contornati da un immaginario dantesco, in una città distrutta dalle fiamme, con il proseguire delle tracce si arriva “nell’oscurità e nella calma apparente della notte e di un museo tanto maestoso quanto vuoto, simbolo di una società fatta solo di apparenze”, ha raccontato il cantante nel comunicato stampa diramato nelle scorse ore. L’inferno descritto da Tedua appare con una connotazione sempre più moderna e a dir si voglia futuristica, come a voler rappresentare appieno la società in cui viviamo e le problematiche che essa si porta con sè. Nella vita di oggi, gli Inferi altro non sono un luna park in disuso, nei profili di una notte violacea. Con “Don’t Panic”, che arriva dopo lo stop forzato a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), Tedua si annuncia finalmente pronto a intraprendere il lungo viaggio nei tre mondi dell’Oltretomba, viaggio che si concretizzerà tra le tracce del nuovo album presto in pubblicazione.