Chris Nolan crea Euforia con Tedua, Madame, Aiello e Birthh

Produttore tra i più quotati della scena urban attuale, si accinge a pubblicare un nuovo singolo in uscita venerdì 18 dicembre per Sony Music Entertainment . È inoltre disponibile il presave su Spotify

Chris Nolan, nome d’arte di Christian Mazzocchi, è un giovane producer italiano classe ’95. La sua firma è presente in alcuni album dei più importanti rapper italiani come Ghali, Ernia, Sfera Ebbasta e Ketama 126. In “Euforia” è accompagnato da un quartetto d’eccezione, specchio della creatività della nuova generazione musicale italiana: Tedua, artista con cui il produttore ha avviato un sodalizio artistico tra i più interessanti degli ultimi anni, Madame, la nuova voce del rap italiano, Aiello, simbolo del new pop con già oltre il milione di ascoltatori mensili su Spotify e Birthh, astro nascente del dream pop.

“Euforia” è un brano dall’atmosfera calma e soffusa, in cui ogni voce porta il suo punto di vista tra tematiche come rivalsa, riscatto, il peso della fama e relazioni complicate. I quattro artisti coinvolti colorano il brano con la propria visione musicale, in un risultato finale che non si incanala in un genere unico ma accompagna l’ascoltatore in un viaggio sonoro tra diverse sfumature.