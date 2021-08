Da Loredana Bertè a Levante, i concerti dal 16 al 22 agosto

Un agosto all’insegna di concerti con le star della musica italiana più amate. Mercoledì 18 offre il live di un'artista del calibro di Loredana Bertè che andrà in scena a Genova, nel palco allestito nell'area del Porto Antico. Quella stessa sera anche due voci maschili importanti degli ultimi decenni della musica italiana: Nek, che canterà allo Stadio Comunale di Presicce, ed Enrico Ruggeri, che si esibirà al Teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta. Giovedì 19 invece sarà la volta di Levante, a proposito di voci femminili forse la più importante uscita negli ultimi anni, che canterà a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Sempre giovedì, in Piazza Cattedrale a Trani, il concerto di Samuele Bersani, ottima occasione per ascoltare qualche brano di "Cinema Samuele", Targa Tenco per il miglior disco dell'anno.