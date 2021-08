Shawn Mendes pubblica un’anteprima del nuovo singolo Summer of love

Nel corso degli anni Shawn Mendes si è affermato come una delle star più famose a livello internazionale. L’artista canadese, classe 1998 , ha scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta con singoli in grado di vendere centinaia di migliaia di copie.

Shawn Mendes ( FOTO ) ha anche scritto una breve didascalia che potrebbe in realtà rivelarsi il titolo del singolo, questo il testo: “Summer of love”.

approfondimento

Da Life of the Party a In My Blood, da Treat You Better a Monster con Justin Bieber, Shawn Peter Raul Mendes, questo il nome all’anagrafe, ha dominato le chart con brani che hanno fatto centro nel cuore del pubblico.