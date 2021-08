Lo Stato Sociale in concerto a Roma: scaletta e info

Ultimi concerti prima dello stop

Con un post su Instagram, pubblicato sul profilo ufficiale della band, Lo Stato Sociale annuncia un cambiamento in corsa per tutti i fan che hanno acquistato (o acquisteranno) un biglietto per i live a partire da quello di Roma dell'8 agosto e per quelli a venire. Oggetto del post è il Green Pass, obbligatorio per prendere parte a molte attività sociali tra cui gli eventi di musica dal vivo.

“Da oggi per accedere ai concerti sarà necessario presentare il green pass. Speriamo che questo possa essere un incentivo alla vaccinazione e non un deterrente alla partecipazione nei live, non solo ai nostri ma anche quelli di colleghi -che spesso sono anche amici- e che come noi hanno scelto di impegnarsi e affrontare l’organizzazione di un tour in un momento così complicato”. Nella lunga didascalia che accompagna un bello scatto della band si legge anche: “Quando abbiamo deciso di provare a organizzare un tour per quest’estate sapevamo che saremmo andati incontro a numerose incognite: regole che cambiano in corsa, possibili chiusure, organizzazione complicata, la resa dello spettacolo con il pubblico seduto/distanziato (…). Ci auguriamo che questo tour sia solo una messa in moto, per andare verso momenti migliori”.

Insieme ai ringraziamenti per l'esperienza straordinaria vissuta quest'estate, Lodo, Alberto Cazzola. Alberto Guidetti, Enrico e Francesco, hanno annunciato che questi di agosto saranno gli ultimi concerti prima di una pausa che servirà per mettersi al lavoro su materiale nuovo anche in attesa di tempi migliori che ripagheranno i sacrifici fatti in questa stagione in cui Lo Stato Sociale ha affrontato una tournée con metà della squadra tecnica al seguito e biglietti a prezzi meno popolari dei concerti precedenti. Sempre nell'ottica della trasparenza, la band ha ammesso di aver ridotto anche i propri compensi per rendere più sostenibile il tour in tempi di crisi.