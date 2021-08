Diodato in concerto a L'Aquila: scaletta e info

La voce vibrante di Diodato arriva a L'Aquila per la tappa della sua tournée estiva iniziata lo scorso 15 luglio e che si concluderà all' Arena di Verona il prossimo 19 settembre. L'artista è l'ospite di apertura della rassegna musicale “Nell’Ombra della Musica Italiana” che anima le notti del capoluogo abruzzese; gli eventi live si terranno alla Scalinata di San Bernardino, location allestita con posti a sedere all'aperto, che ospiterà nei prossimi giorni anche il cantautore Alex Britti col trombettista jazz Flavio Boltro. Diodato salirà sul palco, invece, con la sua band, e si esibirà per il pubblico nei maggiori successi delle ultime fortunate stagioni.

Giro d'Italia con la band

approfondimento

Diodato in concerto, le date del tour per l'estate 2021

Il tour estivo di Diodato sta registrando serate straordinarie, con molte delle tappe sold out già da diverso tempo. È il caso della data del 3 agosto in programma a L'Aquila, per cui i posti a sedere, sistemati nel rispetto delle normative per gli eventi di musica dal vivo, sono esauriti. Il pubblico è la chiave dei concerti di Diodato, artista elegante, che per le sue date ha messo in piedi uno spettacolo raccolto con i brani che non hanno trovato spazio nelle ultime stagioni di assenza dai palchi. L'artista è entusiasta del suo giro della penisola per il Tour “Live Estate 2021” che sta raccontando attraverso scatti emozionanti sul suo profilo Instagram ufficiale. Tra le ultime tappe, Diodato ha raccontato con partecipazione la sua sosta nella città di Rimini, nei luoghi cari a Federico Fellini, dove ha cantato a pochi passi dal mare. Tra i concerti da ricordare della stagione, anche il live di debutto a Pistoia nell'ambito del “Pistoia Blues Festival”, evento che quest'anno ha dato ampia visibilità agli artisti nostrani con la rassegna “Storytellers - Suoni d'autore”. A L'Aquila Diodato apre una stagione estiva di musica anch'essa dedicata al cantautorato. Lì, i fan dell'artista aostano cresciuto in Puglia, potranno godere di una serata indimenticabile impreziosita dalla vocalità di uno degli interpreti più interessanti del panorama contemporaneo.

L'esibizione di Diodato sarà completata dal supporto di una nutrita band composta da musicisti come Rodrigo D’Erasmo, al violino, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino, sax, baritono e fiati, e Stefano “Piri” Colosimo alla tromba e gli ottoni. Greta Zuccoli, invece, lo accompagnerà come seconda voce.



I brani in scaletta

In scaletta, come nelle altre serate del Tour, Diodato mescolerà brani più e meno recenti del suo giovane ma già molto conosciuto repertorio solista senza far mancare spazio ai singoli che hanno segnato il successo delle ultime stagioni.