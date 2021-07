Franco 126 in concerto a Nichelino: scaletta e info

C'è entusiasmo ma, soprattutto, grande emozione per questo inizio di tour che porterà la musica di Franco 126 in giro per l'Italia sui palchi più rappresentativi dell'estate dei concerti del Paese. Franco 126 , considerato uno dei più interessanti songwriter del panorama musicale contemporaneo, si esibirà a Torino, sabato 24 luglio, allo Stupinigi Sonic Park, evento musicale estivo di Nichelino, in provincia di Torino, location che dal 30 giugno al 25 luglio ha registrato il passaggio di alcuni dei più grandi talenti della musica nostrana, sia giovani che di fama consolidata, in un calendario fitto di appuntamenti. Ancora disponibile qualche posto per assistere al live di Franco 126 che inizia alle ore 21:00.

La data zero ad Ortona

L'adrenalina è ancora altissima dopo la data zero del tour che si propone di portare le note di Franco 126 in giro per l'Italia, poco più di dieci date per cantare finalmente insieme al pubblico dopo una stagione di severe restrizioni. L'artista romano ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale un paio di scatti, prima e dopo il concerto allo stadio comunale di Ortona (CH), dove è partita la tournée “Multisala Premiere”. Quest'estate Franco 126 potrà finalmente esibirsi coi brani contenuti nei suoi ultimi due lavori da solista “Stanza Singola” e “Multisala” che hanno ottenuto ampi consensi da parte della critica e del pubblico dei fan del giovane cantautore, al secolo Federico Bertollini. “Multisala”, che ha debuttato lo scorso aprile, ha esordito in vetta alla classifica Fimi dei dischi più venduti.



I live estivi saranno occasione per Franco 126 di costruire dei veri e propri lungometraggi musicali, concerti dove alla parte suonata c'è sempre associato un concept che rientra nell'estetica disinvolta ma molto studiata dell'artista, uno dei motivi che lo rendono icona della sua generazione.

La formazione con cui Franco 126 sale sul palco è composta da cinque elementi: Pietro Di Dionisio alla chitarra acustica, Danilo De Candia al basso, Gabriele Terlizzi alle chitarre elettriche, Davide Pasculli alla batteria e Francesco Bellani ai synth e al piano.

Il live dello Stupinigi Sonic Park prevede posti a sedere, come per tutti gli altri eventi musicali con presenza di pubblico in questa stagione, nel cortile della Palazzina di Caccia di Stupinigi, a dieci chilometri dal centro storico di Torino, una cornice spettacolare per un concerto che si annuncia imperdibile.