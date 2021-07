Fiorella Mannoia in concerto a Roma: scaletta e info

L’album è figlio della pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) che ci ha colpiti, è un mix di riflessioni e di pensieri che la cantante ha prodotto durante il lockdown, un periodo tanto inatteso quanto carico di angoscia per il futuro. In “Padroni di Niente” Fiorella Mannoia parla del concetto di umanità, quello da cui tutti dovremmo ripartire, per non ritrovarci, appunto, padroni di niente.

Fiorella Mannoia - Padroni di Niente Tour, info e biglietti

Sabato 24 luglio, dalle ore 21:00, Fiorella Mannoia prenderà possesso del palco dell’Auditorium Parco della Musica - Cavea di Roma. Il concerto è organizzato dalla Fondazione Musica per Roma, a cui è possibile rivolgersi per eventuali informazioni accessorie o per i ticket destinati ai diversamente abili.

Ecco tutte le soluzioni disponibili per la data di Roma. I biglietti sono acquistabili su TicketOne:

Parterre Numerato e Parterre Laterale Numerato, Posti in coppia o congiunti 59,00 €

Tribuna Centrale Numerata, 40,00 €

Tribuna Centrale Balaustra Visibilità Ridotta, 40 €

Tribuna Mediana Numerata, 40 €

Tribuna Mediana Balaustra Visibilità Ridotta, 40 €

Tribuna Laterale Numerata, 40 €

Tribuna Laterale Balaustra Visibilità Ridotta, 40 €

Per i ticket in formula ridotta (bambini, anziani e studenti) è necessario prendere visione delle disponibilità cliccando sui biglietti standard.

Fiorella Mannoia a Roma, la scaletta

Alcuni dei brani presenti nel disco “Padroni di Niente” saranno proposti durante il concerto, tra cui “Chissà da dove arriva una canzone” e “Si è rotto”, alternandosi a brani storici come “Sally” e “Quello che le donne non dicono”.

“Squadra che vince non si cambia!”, questo motto sembra essere perfetto per Fiorella Mannoia, che sul palco non sarà sola ma potrà godere del contributo di Diego Corradin (alla batteria), Claudio Storniolo (al pianoforte e alle tastiere), Luca Visigalli (al basso), Max Rosati e Alessandro DOC De Crescenzo (alle chitarre) e infine di suo marito, Carlo Di Francesco (alle percussioni e per la direzione artistica).

Di seguito la possibile scaletta del concerto previsto a Roma sabato 24 luglio: