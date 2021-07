Nek in concerto a Roma: scaletta e info

Nell’”Estate Normale” di Nek c’è molta musica e l’incontro con il suo pubblico. L’artista modenese animerà questa sera il palco della Cavea Auditorium della Musica di Roma con il suo “Live Acustico 2021”. L’appuntamento è per le ore 21:00 nella Capitale Condividi:

Continua con successo il tour di Nek (Filippo Neviani) che questa sera, venerdì 23 luglio, si esibirà live nella meravigliosa cornice a cielo aperto della Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma. Un ritorno dal vivo che sarà l’occasione per i fan di ascoltare – e cantare a squarciagola – tutti i più grandi successi firmati dall’artista originario di Sassuolo. In scaletta, un posto d’onore è riservato però anche all’ultimo singolo di Nek, ora in alta rotazione radiofonica, dal titolo “Un’estate normale”. Allo stesso modo non mancheranno le canzoni contenute nell’ultimo album “Il mio gioco preferito”.

Nek Live Acustico 2021, l’estate del cantante è sul palco approfondimento Seat Music Awards, appuntamento all'Arena di Verona a settembre Quella di venerdì 23 luglio 2021, in programma alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, è solo una delle sedici date che Filippo Neviani terrà in alcune tra le location più prestigiose della Penisola. Il “Nek Live Acustico 2021” darà la possibilità a uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano, di rinnovarsi senza essere banale. Nek suonerà infatti inediti e nuovi successi in una speciale versione acustica, ben più intima ed emozionale, nell’ottica di realizzare una tournée che sia davvero essenziale e “normale”.