Fiorella Mannoia in concerto a Firenze: scaletta e info

Questa sera dunque, dalle ore 21:15, la Piazza SS. Assunta di Firenze si animerà sulle note di brani come “Quello che le donne non dicono” e “Sally”, in un’atmosfera unica e coinvolgente, in cui Fiorella Mannoia si racconterà, attraverso i suoi pezzi, in una versione molto intima.

Fiorella Mannoia, “Padroni di Niente Tour” fa tappa a Firenze

Il 19 maggio scorso Fiorella Mannoia (le canzoni più celebri) aveva annunciato, con grande entusiasmo, il suo ritorno sul palco. La foto postata sui suoi canali social, accolta con felicità dai fan, era corredata da un messaggio di speranza e di voglia di riscatto, dopo un anno difficile per tutto il panorama musicale mondiale:

“Dare questa notizia per me è una gioia immensa. Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti sui palchi di tutta Italia – dichiara Fiorella Mannoia – Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice. Stiamo tornando!”

Fiorella Mannoia - Padroni di Niente Tour, info e Biglietti

Questa sera (23 luglio), Fiorella Mannoia porterà a Firenze il suo live show, in Piazza SS Assunta. Il suo concerto è stato organizzato all’interno della manifestazione MusArt Festival dall’Associazione Culturale MusArt.

Ecco i biglietti ancora disponibili:

2° Settore Singoli - € 48,30

2° Settore x 2 - € 48,30

3° Settore - € 40,25

4° Settore x 2 e x 4 - € 29,90

I biglietti possono essere acquistati online su TicketOne, per i ticket ridotti (solitamente disponibili per anziani, bambini e studenti) è possibile prendere visione dell’informativa cliccando sul posto prescelto. I soggetti diversamente abili devono rivolgersi direttamente all’organizzazione, è infatti sconsigliato l’acquisto di ticket standard.

Fiorella Mannoia a Firenze, la scaletta

Durante la serata Fiorella Mannoia porterà sul palco i suoi brani storici, come “I treni a vapore”, “Che sia benedetta” e “Il cielo d’Irlanda”, ma presenterà anche il suo ultimo lavoro, “Padroni di Niente”, uscito il 6 novembre 2020 e già molto apprezzato dal pubblico.

La scaletta della serata dovrebbe essere molto simile a quella scelta per le date che l’hanno preceduta. Fiorella Mannoia sarà accompagnata da Diego Corradin (alla batteria), Claudio Storniolo (al pianoforte e alle tastiere), Luca Visigalli (al basso), Max Rosati e Alessandro DOC De Crescenzo (alle chitarre) e infine suo marito, Carlo Di Francesco (alle percussioni e per la direzione artistica).

Di seguito la probabile scaletta del concerto: