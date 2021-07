Billie Eilish, la data di uscita di Happier Than Ever

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, questo il nome all’anagrafe, si prepara a conquistare nuovamente le classifiche di tutto il mondo. Poco fa la voce di bad guy ha condiviso una breve anticipazione del concerto tenuto sul palco dell’anfiteatro Hollywood Bowl dove si è esibita con i brani contenuti all’interno del nuovo disco Happier Than Ever, in uscita venerdì 30 luglio.

approfondimento

Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles è il titolo dello speciale evento che regalerà al pubblico un’esperienza unica, come raccontato da Billie Eilish (FOTO) sul suo profilo Instagram da oltre ottantotto milioni di follower: “Non ho mai fatto nulla del genere, è stata la registrazione più surreale di sempre, non vedo l’ora che possiate godervi questa pellicola”.

Il concerto farà il suo arrivo in streaming su Disney + tra poche settimane, più precisamente il 3 settembre.