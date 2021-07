Colapesce e Dimartino in concerto a Torino: scaletta e info

L'iconico duo sarà ospite del palco del “Flowers Festival” di Collegno Condividi:

Colapesce e Dimartino proseguono il loro tour in giro per la penisola con la loro musica allegra, impegnata, dolcemente malinconica. La prossima tappa del duo di cantanti e musicisti siciliani è a Collegno, Torino, con una data nel calendario del “Flowers Festival”, la rassegna estiva musicale del Parco della Certosa Reale presso le Lavanderie a Vapore in programma dal 5 a 27 luglio. Anche in questo caso è prevista un'area destinata al pubblico con posti a sedere distanziati, nel rispetto dei protocolli anti-contagio previsti per gli eventi e gli spettacoli dal vivo.



I dettagli della data di Collegno (TO) approfondimento Dai concerti ai Festival: gli eventi di musica a luglio 2021. FOTO Sui profili Instagram ufficiali di Colapesce e Di Martino, i fan possono seguire gli aggiornamenti sugli spostamenti dell'iconico duo, le comunicazioni sulle nuove date, le variazioni sulla disponibilità dei biglietti per i prossimi concerti, nonché le foto più belle del tour in corso, partito lo scorso giugno dalla Valle d'Aosta.

L'ultimo post pubblicato in maniera congiunta sia sul profilo di Colapesce che su quello di Dimartino è un dettaglio del “Paesaggio del Gran San Bernardo” contenuto nell'artwork del 45 giri di “Musica Leggerissima”, hit il cui formidabile successo ha segnato la stagione dei suoi interpreti. L'opera è in mostra al museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, città che si prepara ad ospitare Colapesce e Dimartino, reduci dal sold out della data di Milano, ospiti del “Flowers Festival” di Collegno. Il concerto si svolgerà giovedì 22 luglio presso il Parco Certosa Reale con inizio alle ore 21:00 come da programma ufficiale.

Un'altra esperienza live da incorniciare per una tournée che ha regalato moltissime gioie e serate indimenticabili ai due interpreti come quella alle isole Eolie, a bordo di un caicco, o a Saint-Vincent, dove hanno cantato eccezionalmente di giorno, senza band, con una scaletta acustica.