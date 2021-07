Francesca Michielin in concerto a Bologna: scaletta e info

Francesca Michielin sta per arrivare a Bologna per fare sosta con la sua musica al Parco delle Caserme Rosse per una data speciale in programma martedì 20 luglio. La cantante di Bassano del Grappa è giunta alla metà delle date in calendario previste per il mese di luglio della tournée 2021 “Fuori dagli Spazi Live”, concerti con cui si esibisce in una setlist che comprende i maggiori successi e i brani dell'ultimo album “FEAT (Fuori dagli spazi)” uscito la scorsa primavera. L'artista è tra i big della musica italiana a registrare i maggiori consensi per gli eventi estivi dal vivo e sarà in giro fino ai primi di settembre per far tornare a ballare e a saltare il pubblico dopo le stagioni delle restrizioni che l'hanno tenuta, al pari di molti colleghi, lontano dai palchi.