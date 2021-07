Max Pezzali in concerto a Bologna: scaletta e info

Max Pezzali ci trascina questa sera in una nuova data del suo tour estivo “Max90 Live” che altro non è che un vero e proprio viaggio dalle tinte amarcord, con l’ex leader degli 883 che spera di far rivivere in tutti i fan presenti, finalmente dal vivo, quelle emozioni e storie raccontate in modo unico negli anni del collettivo con Mauro Repetto e che lo stesso Pezzali definisce un "decennio fighissimo" e ricco di spunti per l’intero panorama musicale italiano contemporaneo. Tutto pronto quindi per un’altra serata, quella di lunedì 19 luglio, a dir poco esplosiva ed emozionante, che andrà in scena dalle ore 20:30 nella location immersa nel verde del Parco delle Caserme Rosse di Bologna. Lo show prodotto e distribuito da Vivo Concerti, si pone l’ambizioso obiettivo di riportare l’intero pubblico dal vivo a cantare e ballare in compagnia, trascinandolo inevitabilmente in un’ondata di pura nostalgia.