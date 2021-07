Max Pezzali, cambio di location per il concerto a Taranto

Nuova location per il concerto del 28 agosto in Puglia. Nelle scorse ore Max Pezzali ha annunciato il cambio di programma per la data che tra poche settimane lo vedrà impegnato sul palco.





Max Pezzali, l’annuncio su Instagram

Si è alzato il sipario sul Max 90 Live, la serie di concerti che sta portando l’artista in giro per il Bel paese. Lignano Sabbiadoro ha ospitato la data zero della lunga tournée che vedrà la voce di alcuni delle canzoni più celebri della musica italiana esibirsi per il grande pubblico.





Poco fa Max Pezzali, classe 1967, ha annunciato la nuova location per l’atteso concerto del 28 agosto che non si svolgerà più presso il Fintiano Nature Park di Grottaglie ma sul palco della Rotonda del lungomare di Taranto.





Il tour arriva a pochi mesi di distanza dall’uscita dell’ultimo progetto discografico Qualcosa di nuovo, distribuito nell’ottobre del 2020.