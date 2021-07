Paolo Conte in concerto ad Alba: scaletta e info

Paolo Conte è il primo artista che salirà sul palco del Collisioni 2021 di Alba. La data è prevista per stasera 16 luglio 2021

Secondo il sito dell’artista quello dell’organizzatore è ancora possibile prenotare gli ultimi biglietti rimasti per l’evento di stasera, anche se sarebbero in rapido esaurimento.

La nuova edizione del celebre festival piemontese riapre i battenti con un ospite di spicco che avrà l’onere e l’onore di far ripartire la manifestazione dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria.

La data di Alba è solo una del nutrito calendario di eventi che vedrà Paolo Conte impegnato in giro per l’Italia per tutta l’estate. Tra i prossimi concerti troviamo quello del 24 luglio a Grado e ulteriori date che potrebbero essere annunciate nelle prossime settimane. Ricordiamo inoltre che il tour dell’artista riprenderà anche nel 2022, con alcune date riprogrammate da maggio in poi.

Paolo Conte, il ritorno sul palco

Come per molti altri grandi artisti, anche per Paolo Conte il ritorno su un palco sarà un momento di grande intensità, da celebrare al fianco dei fan più affezionato.

Nonostante l’imposizione delle ferree norme anti-Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), ritrovarsi sul palco sta a significare la voglia di un ritorno alla normalità ed è per questo che gli artisti e gli organizzatori di eventi stanno lavorando al massimo per garantire eventi in sicurezza.

Il Collisioni 2021 ha in programma una serie di eventi che allieteranno l’estate tra Alba e Barolo con un cartellone di diverse serate. Per partecipare agli eventi ricordiamo che è necessario mantenere il distanziamento sociale e indossare la mascherina; potrebbe essere prevista anche la misurazione della temperatura sul luogo del concerto. Si ricorda inoltre che il concerto di Paolo Conte e tutti i prossimi eventi in programma saranno fruibili esclusivamente dai posti a sedere assegnati al momento della prevendita.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito ufficiale dell’artista o del festival.

Paolo Conte, info e scaletta

Paolo Conte sarà il primo artista a tornare sul palco del Collisioni 2021 e porterà sul palco tutta la sua eleganza e il suo storico repertorio che l’ha reso famoso in Italia e nel mondo.

La scaletta dell’evento con buone possibilità non si distaccherà molto da quella proposta dall’artista negli ultimi eventi e prevede, ovviamente, una selezione dei suoi successi suonati assieme alla sua orchestra.

Il concerto di Alba, inoltre, sarà l’occasione per celebrare i 50 anni di “Azzurro", il celebre brano cantato da Adriano Celentano ma che ha portato Conte ad essere uno degli artisti italiani più conosciuti ed apprezzati nel mondo.

A seguire la scaletta di uno degli ultimi concerti di Paolo Conte che potrebbe essere molto simile a quella che l’artista proporrà nella data di stasera:

First Set

Ratafià Sotto le stelle del jazz Come di Alle prese con una verde milonga Snob Argentina Una giornata al mare Recitando Aguaplano

Second Set