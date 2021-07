Levante in concerto a Bologna: scaletta e info

Si rinnova questa sera l’appuntamento con la cantautrice siciliana Levante, che si si esibirà nella seconda data live del suo tour estivo “Dall’Alba Al Tramonto Live”. Il concerto in diretta dal Sequoie Music Festival di Bologna sarà un canto delicato e fiducioso verso un’alba che presto risorgerà e verso un futuro migliore Condividi:

Mancano meno di dodici ore alla seconda data ufficiale del tour estivo di Levante, dal titolo “Dall’Alba Al Tramonto Live”. La cantautrice siciliana, tra le più apprezzate dal pubblico italiano, si esibirà questa sera, venerdì 16 luglio, direttamente dal Parco delle Caserme Rosse di Bologna, in occasione del Sequoie Music Festival. L’appuntamento è per le 20:30, in pieno tramonto, con l’artista che cercherà di trascinarci nuovamente nel suo “Caos Di Stanze Stupefacenti” (parafrasando il suo famoso album), con una ricca scaletta tra vecchi e nuovi successi insieme all’inedito singolo “Dall’alba al tramonto”.

Levante in concerto a Bologna, le esibizioni della serata approfondimento Levante a Live in a Firenze: dal libro al singolo, ecco com'è rinata “Allacciate le cinture e seguiteci ovunque, che questa scaletta ci avvicina al cielo. Ci vediamo a Bologna”. È questo il messaggio che Levante ha voluto lanciare a tutti i suoi fan dopo l’emozionantissima data zero di Arco, il concerto all’alba che si è tenuto la scorsa domenica 11 luglio. Oggi la cantante è pronta a replicare con la seconda data bolognese – rigorosamente al tramonto - in una scaletta davvero ricchissima e che la stessa Claudia (vero nome di Levante) ci tiene a definire come “muscolare” e forse la più difficile mai portata live. In setlist alcuni tra i suoi brani più celebri estratti dai fortunatissimi album con cui Levante è stata la colonna sonora degli ultimi anni: da “Manuale distruzione” (2014) ad “Abbi cura di te” (2015), “Nel caos di stanze stupefacenti” (2017) e “Magmamemoria” (2019). La possibile scaletta dei brani che Levante canterà a Bologna: Dall’alba al tramonto Vertigine Sirene Bravi tutti voi 1996 La stagione del rumore Tikibombom Cuori d’artificio Nuvola Diamante Ciao per sempre Se non ti vedo non esisti Come quando fuori piove Io ti maledico Duri come me Memo Caruso Pascoski Sbadiglio Pose plastiche Io ero io Abbi cura di te Questa è l’ultima volta che ti dimentico Non me ne frega niente Di tua bontà Le lacrime non macchiano Gesù Cristo sono io Magmamemoria Tutti i santi giorni Lasciami andare Andrà tutto bene Pezzo di me Alfonso Lo stretto necessario