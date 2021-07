Piero Pelù in concerto a Sesto San Giovanni: scaletta e info

L'entusiasmo per il ritorno alla musica suonata dal vivo è incontenibile. Piero Pelù non sta più nella pelle e continua a chiamare all'appello i suoi fan per festeggiare insieme l'estate della ripartenza del settore, fermo per tutta la stagione passata, di cui si è fatto portavoce in diverse occasioni. Il mese di luglio, scandito da diversi appuntamenti sul palco, è quello dell'inizio della sua tournée 2021, “Gigante Live”, che dopo le prime due date, tocca la città di Milano con un concerto nella iconica location all'aperto di Carroponte. Il live di Sesto San Giovanni partirà alle ore 21 e si annuncia esplosivo.

In tour con i Bandidos

approfondimento

I concerti dell'estate 2021: le date di giugno, luglio e agosto. FOTO

Estate on the road per Piero Pelù, finalmente sul palco davanti al pubblico, nel suo elemento naturale. Il rocker fiorentino ha inaugurato il tour estivo al Marostica Summer Festival (VI) per poi proseguire a Brescia. Dopo Sesto San Giovanni il cantante si metterà in marcia verso Sud dove è atteso all'Oversound Music Festival di Molfetta. Anche per questa avventura Piero Pelù non sarà da solo, con lui sul palco una formazione straordinaria, i Bandidos, composti da Alessandro “Finaz” Finazzo (proveniente dai Bandabardò) alla chitarra e ai cori, da Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, le sequenze e i cori, da Dado “Black Dado” Neri al basso, basso chitarra e cori e Francesco “Felcio” Felcini addetto al suono di sala e agli effetti speciali.

Prima di iniziare la nuova avventura on stage, il cantante ha concluso il book tour che lo ha visto impegnato per tutto il mese di giugno nella promozione di “Spacca l'infinito - Il romanzo di una vita”, il libro di memorie pubblicato lo scorso febbraio e che solo quest'estate ha visto la partecipazione del suo autore per incontri in presenza con i fan.

I grandi successi in scaletta più i nuovi brani

Pronti per spettinarvi “ammodino”, Piero Pelù commenta così una foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae insieme alla band che lo accompagna in questo tour; insieme si esibiranno in un percorso musicale che ripercorrerà la sua lunga carriera attraverso i successi con i Litfiba e da solista. Rispetto alle date delle passate stagioni, il cantante inserirà i brani prodotti nell'ultimo anno e mezzo tra cui i singoli “Gigante” e “Pugili fragili”, quest'ultimo uscito la scorsa estate.