Umberto Tozzi in concerto a Roma: scaletta e info

Grande attesa per il concerto che Umberto Tozzi terrà questa sera nella Capitale. L'artista italiano, tra i più amati e apprezzati di sempre, si esibirà live dal palco della Cavea Auditorium Parco della Musica con il suo tour "Songs". Che cosa canterà? A fare compagnia al grande pubblico, finalmente tornato in presenza, una ricca scaletta di vecchi e nuovi successi, rivisitati per l'occasione in chiave acustica

L’appuntamento è per le ore 21:00 di questa sera, martedì 13 luglio, direttamente dalla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma. Umberto Tozzi aspetta vecchi e nuovi fan per la quarta data del suo tour “Songs”, inaugurato lo scorso 5 giugno a Bellaria Igea Marina, poi proseguito a Nichelino e Vigevano. Quella della Capitale, sarà una serata molto intima ed emozionante, con il cantautore italiano che ripercorrerà l’intero repertorio di successi, riadattati per l’occasione in chiave acustica a mettere in luce la sua riconoscibile voce e timbro.

Le parole di Umberto Tozzi per il ritorno live approfondimento Dai concerti ai Festival: gli eventi di musica a luglio 2021. FOTO “Sono felicissimo!” aveva dichiarato Umberto Tozzi solo alcune settimane fa, in occasione della partenza della tournée italiana, “La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura in genere vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo che per questo lunghissimo periodo hanno sofferto in silenzio, dimenticati e senza nessun sostegno economico”. Mentre pensando alla schiera di fan e ai colleghi artisti, aveva commentato dicendo: “Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto. Mi auguro che sia per me che per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo”. Normalità che finalmente tutti noi stiamo lentamente tornando a riassaporare, grazie anche all’impegno di città, teatri, auditorium e location in genere, che stanno riportando live, seppur con le dovute limitazioni, tutta la bella musica, l’arte e la cultura del nostro Paese.