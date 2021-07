Subsonica in concerto a Pistoia: scaletta e info

Subsonica, tutte le info sul tour dell’Estate 2021

Come annunciato dagli stessi organizzatori di Vertigo, curatori ufficiali delle serate dei Subsonica in tour per l’Italia, i biglietti per partecipare agli eventi della band sono disponibili sulla piattaforma online di TicketOne e presso tutti i punti vendita locali autorizzati. “Affrettatevi” aveva scritto il collettivo alcune settimane fa in un comunicato ufficiale, annunciando con gioia il sold-out lampo di alcune date, forte la grande voglia del pubblico di tornare ad ascoltare musica dal vivo, divertendosi e cantanto tutti insieme.“Questo è uno di quei comunicati che fa immenso piacere scrivere. Stiamo infatti annunciando che torniamo a suonare dal vivo, questa estate…che rivedremo al lavoro la nostra crew di tecnici e che insieme a loro torneremo a viaggiare in tutta l’Italia” raccontavano i Subsonica, che con questa tournée toccheranno anche regioni non raggiunte nei percorsi degli ultimi anni. “Si riparte insomma, e visto che si riparte a 25 anni esatti dall’inizio della nostra storia, potrebbe essere significativo ritornare un po’ ai groove di quel primissimo Subsonica dalle sonorità che sembrano riscoprirsi oggi così attuali. Non vediamo l’ora di rivedere i nostri strumenti su un palco, i nostri amici collaboratori e soprattutto il nostro pubblico che durante tutto questo tempo ha continuato a farci sentire la propria vicinanza”.