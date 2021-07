Ghemon in concerto a Roma: scaletta e info

Continua il successo del rapper e cantautore avellinese Ghemon che questa sera, giovedì 8 luglio, torna finalmente live con il suo “E Vissero Feriti E Contenti Tour 2021”, dedicato all’album omonimo uscito lo scorso 19 marzo dopo l’esperienza sanremese Condividi:

Uno degli artisti più eclettici e talentuosi della nuova scena musicale italiana, sta per tornare live. Questa sera, giovedì 8 luglio, Ghemon inaugurerà, direttamente dal palco romano della Cavea Auditorium Parco della Musica il suo tour dal titolo “E Vissero Feriti E Contenti”. Una serata in cui l’artista condurrà i fan in un vero e proprio viaggio musicale, alla scoperta di vecchi e nuovi successi tra tinte rap, soul, funk e jazz, e gli esperimenti dal sound dance e reggae. Un concerto che, come lui stesso racconta, sarà un arcobaleno di emozioni. In scaletta anche “Rose Viola” (2019) e “Momento Perfetto” (2021), brani con cui Ghemon si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico generalista di Sanremo.

Le esibizioni di Ghemon a Roma, la scaletta approfondimento Dai concerti ai Festival: gli eventi di musica a luglio 2021. FOTO Atteso per questa sera, giovedì 8 luglio, il concerto inaugurale del nuovo tour di Giovanni Luca Picariello, alias Ghemon, dedicato ai successi del suo ultimo e penultimo album, rispettivamente “E Vissero Feriti E Contenti” (2021) e “Scritto Nelle Stelle” (2020), mai presentato live a causa dell brusco stop agli eventi musicali che lo scorso anno abbiamo vissuto con l’arrivo della pandemia(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Il cantante ha dichiarato di essere del tutto entusiasta di questa ripresa, che questa volta è ancora più simile alla vera normalità: “Non ero mai stato così tanto tempo senza suonare. Per questo è tutto inedito ora, un po’ come ricominciare, si creano emozioni nuove, le energie sono diverse. Porterò una scaletta completamente rinnovata…che tocca tantissime emozioni diverse, si balla, si riflette, può scappare la lacrimuccia o una risata. Ci saranno teste che si muovono, non c'è un solo suono, ma tante scene diverse, è come un arcobaleno…In questo periodo ho prodotto due album il che mi permetterà di portare tanta nuova musica”. Ecco i brani che con ogni probabilità faranno parte della scaletta ufficiale del concerto di Ghemon a Roma: Vissero Feriti e Contenti

Piccoli Brividi

Tanto Per Non Cambiare

Nel Mio Elemento

La Tigre

Difficile

Non Posso Salvarti

Lucido

Momento Perfetto

Infinito

Puoi Fidarti Di Me

Illusione Ottica

Tromp L’Oeil

Sparire

Titoli Di Coda

Rose Viola

Un temporale

Impossibile

Quando imparerò

Cose che non ho saputo dire

Mezzanotte

Bellissimo

Adesso sono qui

Criminale emozionale

Quassù

Magia Nera

Inguaribile e Romantico (feat. Malika Ayane)

In Un Certo Qual Modo

Champagne

Buona Stella

E molti altri.