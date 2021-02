“E vissero feriti e contenti”, il nuovo disco di Ghemon. L'intervista

“E vissero feriti e contenti” è il settimo album di Ghemon, pseudonimo di Giovanni Luca Picariello, un disco in cui mostra tutte le sue anime. L’artista spazia infatti tra tanti generi diversi, cercando di costituire l’elemento di unione. “E vissero feriti e contenti” è il primo album in cui Ghemon si esprime non solo come cantante e autore dei testi, ma anche nella produzione e nella supervisione artistica: “Al mio settimo disco sono finalmente io, al completo. È musica in italiano ma che parla internazionale, una cosa in cui ho sempre creduto per poter essere unico nel nostro panorama”.

A neanche un anno dal lavoro precedente e in un momento in cui il mondo stava per fermarsi, Ghemon produce un disco per l'esigenza di creare, la voglia di comunicare ma soprattutto per amore della musica, in cui si è rifugiato e grazie alla quale ha tirato fuori tutto quello che aveva dentro. Nell’album è presente anche il brano con il quale l’artista parteciperà alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria CAMPIONI. L’intervista a Ghemon.