Shine Your Light, il nuovo brano di Master KG con David Guetta e Akon

L'incontro Affabile, cordiale, un grande sorriso e una bandana in testa: Master KG ha l’atteggiamento del bravo ragazzo che si diverte ed è molto soddisfatto del proprio lavoro, l’immagine della star un po' spocchiosa perché di grande successo, non gli appartiene eppure la sua “Jerusalema”, è stata un vero e proprio fenomeno musicale. Adesso è in Italia per promuovere il suo nuovo singolo, noi lo incontriamo a Milano. “Shine your light è una canzone che abbiamo realizzato per diffondere amore, unione, pace e solidarietà”. Ci dice e continua: ”La mia musica parla di amore, unione, solidarietà. Penso che in questo momento il mondo abbia bisogno di tanto amore e unione, c'è tanto odio, cose che non vanno, ci sono troppe cose brutte che stanno accadendo, quindi volevamo realizzare un brano dance ma che diffondesse amore, pace e solidarietà”.

Collaborazioni importanti approfondimento David Guetta, live stream da Ney York di raccolta fondi United At Home Un lavoro che porta la firma anche di David Guetta e Akon: “E' un progetto fantastico fatto con delle leggende. Sono cresciuto con David e Akon, li seguivo”. Master KG va indietro con la memoria: “Quando avevo 13 anni, avevano fatto una hit che si chiama Sexy Chick, una bellissima canzone di tempo fa, adesso per me lavorare con loro è qualcosa di sorprendente. Sono fonte di ispirazione”.

Dopo "Jerusalema"? approfondimento Jerusalema, la canzone e il ballo che impazzano su Tik Tok Un trend virale, una canzone che ha entusiasmato tutti, dai calciatori ai politici, con numeri impressionati di streaming e views. Impossibile quindi non chiedergli, come riuscire a eguagliare tanto successo? Lui semplicemente risponde: “A essere onesti non voglio mettermi sotto pressione, faccio musica e sento che la musica stessa deciderà da sola, anche i fan decideranno se fare di questa canzone un'altra "Jerusalema" magari la faranno diventare un successo ancora più grande. Anche "Jerusalema" è una canzone che abbiamo fatto senza assolutamente sapere che potesse valicare tanti confini, che potesse viaggiare per tanti paesi e potesse unire tante persone, far ballare tante persone insieme. Una vera sorpresa anche per me, anche adesso, mi ritrovo a domandarmi: ma come è potuto accadere?” Nell’attesa di vedere le classifiche aspettiamo il suo nuovo album…Master KG ci promette che arriverà presto!