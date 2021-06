Elettra Lamborghini, il 9 luglio esce l'EP album "Twerking Beach"

Un regalo ai fan da parte della regina dei social pronta a fare ballare tutti per tutta l'estate Condividi:

“Avrete da ballare fino all'anno prossimo”, con la solita ironia ammiccante, Elettra Lamborghini ha annunciato al suo nutritissimo popolo di ammiratori l'uscita di un nuovo progetto, un EP dal titolo “Twerking Beach” disponibile in versione digitale a partire dal 25 Giugno. L'album, che arriverà in forma fisica il 9 Luglio, è già disponibile per il pre-save e pre-order, anche autografato, in un numero limitato di copie.

“Un altro colpo in canna” approfondimento Estate 2021, da "Malibu" a "Mille": i 10 tormentoni da cantare Come un fulmine a ciel sereno Elettra Lamborghini ha annunciato la notizia della nuova uscita sul suo seguitissimo profilo Instagram ufficiale con un post che contiene un'immagine promozionale del nuovo lavoro. Vestita con una attillata tuta in denim e alti stivali pitonati, l’ereditiera è immortalata su uno sfondo giallo luminoso nella ormai nota posa che rimanda immediatamente al singolo “Pistolero”, col laccio da cowgirl, pronta a catturare le sue prede. L'annunciato “Twerking Beach”, nome che è già tutto un programma, è un regalo inaspettato della regina dei social e delle classifiche per i suoi fan che hanno affollato la rete di commenti increduli. Sarà un'estate da ballare quella della Lamborghini che giunge al termine di una stagione folgorante che l'ha vista protagonista della scena musicale ma anche di quella televisiva con la partecipazione in veste di opinionista al reality show “L'isola dei famosi”.