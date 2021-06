Taylor Swift reincide "Red", l'annuncio su Instagram

Taylor Swift (QUI TUTTE LE NEWS) torna sui suoi passi e reincide "Red", il suo album del 2012: uscirà in novembre con un totale di 30 canzoni, tra cui un brano di dieci minuti che secondo i fan potrebbe essere una versione extralong di "All is Well". L'annuncio della cantante (Taylor Swift batte un record dei Beatles nella classifica UK) sui suoi profili social usa la metafora del cuore spezzato per rivelare il nuovo sforzo per riappropriarsi della sua musica: "Red", che fa seguito a "Fearless" uscito in aprile, è il secondo risultato della reincisione degli album pubblicati sotto etichetta Big Machine tra 2006 e 2017. Una rivincita per Taylor dopo che la casa discografica aveva venduto a sua insaputa i diritti dei master alla Ithaca Holdings LLC, guidata dall'ex manager Scooter Braun. In risposta la Swift aveva deciso di registrare di nuovo la sua musica in modo da riappropriarsene completamente. Non è una coincidenza, secondo i fan, che l'annuncio del nuovo "Red" è arrivato proprio nel giorno del compleanno di Braun.

