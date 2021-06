Taylor Swift torna alla settima arte, mettendo per un attimo "in pausa" le sette note: in realtà nessuna pausa nella carriera musicale della cantante ma semmai una nuova esperienza cinematografica che affianca il suo lavoro cantautoriale, un evergreen della sua professione bifronte...

Per tornare al grande schermo, la popstar ha scelto un titolo da chapeau. Titolo che per adesso non è stato ancora rivelato ufficialmente ma che è già sulla bocca di tutti (usando perifrasi chiaramente). Si tratta infatti del nuovo film diretto (e scritto) da David O. Russell (questa è la perifrasi cui accennavamo prima, aspettando di sapere come si intitolerà).

Il regista de Il lato positivo - Silver Linings Playbook e American Hustle - L'apparenza inganna, tra gli altri, torna dietro alla cinepresa dopo anni, visto che l'ultimo titolo della sua cinematografia è Joy, uscito nel 2015 con protagonista Jennifer Lawrence.



Il progetto è ancora abbastanza top secret: per ora si sa pochissimo, se non che il film sarà prodotto da New Regency, che vedrà O. Russell nuovamente alla regia, che lo stesso O. Russell ha scritto la sceneggiatura e che il cast è a dir poco stellare.



Oltre all'appena annunciata Taylor Swift, infatti, la parata di stelle che il regista ha chiamato a raccolta per questa sua nuova prova cinematografica è davvero lunghissima. E si tratta di stelle così luminose da abbagliare... Siete pronti?



Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Robert De Niro, Michael Shannon e Timothy Olyphant vi bastano?