Fulminacci in concerto a Bolzano: scaletta e info

Dopo essersi fatto conoscere all’ultimo Festival di Sanremo 2021, Fulminacci ha raccolto un successo sempre più crescente di critica e pubblico, grazie alla sua capacità di raccontare il mondo e i suoi eventi in maniera schietta e senza peli sulla lingua, rappresentando appieno il modo di fare della sua generazione. L’artista 23enne romano (il cui vero nome è Filippo Uttinacci ) è pronto ora a inaugurare il suo tour estivo dal nome “ Tante Care Cose Tour ” e dedicato al suo ultimo album omonimo – “Tante care cose” - pubblicato lo scorso marzo in occasione della kermesse ligure.

Fulminacci all’Arena Talvera di Bolzano, la probabile scaletta della serata

Sarà una serata ricca di musica, all’insegna di una delle penne più interessanti e autoironiche del panorama cantautorale italiano. Fulminacci inaugurerà il suo “Tante care cose tour” la prossima domenica 20 giugno, nella magica cornice dell’Arena Talvera di Bolzano. Nonostante non si conosca ancora la scaletta ufficiale della serata, troverà sicuramente spazio nella setlist dei brani il pezzo con cui l’artista si è fatto ufficialmente conoscere al grande pubblico di Sanremo, “Santa Marinella”. All’emozionante ballad che parla d’amore, si aggiungeranno tutti i brani inediti contenuti nell’ultimo disco del cantante, “Tante care cose”, pubblicato lo scorso 12 marzo. Da “Meglio di così” a “Miss Mondo Africa”, passando per “La grande bugia”, “Forte la banda” e “Giovane da un po’”. Ci sarà in scaletta anche l’intensa e malinconica “Biciclette”, accanto ad alcuni tra i più grandi successi Fulminacci come “Un fatto tuo personale”, “Canguro”, “Le ruote, i motori!” e il nuovo singolo “Tattica”, ora in alta rotazione radiofonica e in tendenza YouTube dove è presente anche il videoclip.