Fulminacci in tour nel 2022: info e date dei concerti

È di ieri, giovedì 1 aprile, l’annuncio social con le date della tournèe per la presentazione di “ Tante care cose ”, il suo secondo disco uscito lo scorso 12 marzo su tutte le piattaforme dedicate allo streaming musicale e in cui è contenuta la stessa “ Santa Marinella ” che Fulminacci ha cantato in Liguria.

Come specificato dal cantante, i biglietti del tour nei club saranno disponibili online su Ticketone e Vivaticket a partire da martedì 6 aprile alle ore 11.00 e in tutti i maggiori punti vendita a partire dalle ore 11.00 di martedì 13 aprile.

Fulminacci ha comunicato ai suoi fan, attraverso i canali social, che il prossimo anno è pronto a tornare sul palco con il “ Fulminacci Tour Club ” che sarà dedicato alla presentazione dell’ultimo disco “ Tante care cose ”, in collaborazione con Maciste Dischi e Artist First , ma anche ai suoi passati successi come “ La vita veramente ” e “ Le ruote, i motori! ”

“Tante care cose” è il nome del secondo lavoro in studio del cantautore romano Fulminacci, che arriva esattamente a una settimana dal suo debutto sul grande schermo con Sanremo.

Cantautore, ma anche arrangiatore dei suoi stessi brani, che Filippo Uttinacci fosse un enfant prodige lo si era capito da tempo. Presentatosi al mondo indie solo due anni fa, ha già all’attivo diversi singoli di successo come “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. È sempre nello stesso anno che il ragazzo pubblica “La Vita Veramente”, suo debut album in cui viene mostrata tutta la sua genialità, alternando brani allegri e brillanti a pezzi più intimi, così come la capacità di trattare in maniera del tutto ironica anche argomenti molto profondi e socialmente importanti, mettendo sempre d’accordo pubblico e critica.

È proprio per il disco “La Vita Veramente” che Fulminacci ottiene il suo primo prestigioso riconoscimento. Nel 2019 è infatti vincitore del “Premio Tenco”, dedicato ai migliori cantautori nostrani. Lo stesso anno riceve il “Premio Mei” come miglior giovane indipendente e il “Premio Rockol 2019” come artista dell’anno. Al suo fiorente parterre si è aggiunto poi il “Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente” dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente” e la sua partecipazione tra i Big di Sanremo con la canzone "Santa Marinella".