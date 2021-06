The Kolors, arriva il remix di "Cabriolet Panorama" con i Sottotono

Un progetto speciale che suona come una vera chicca per i fan dei The Kolors che tornano alla ribalta con un Ep. Venerdì 18 Giugno esce “Singles”, disponibile in versione digitale e in vinile , in un numero limitato di pezzi autografati. L'Ep contiene una selezione di hit dei maggiori successi degli ultimi cinque anni e alcune versioni speciali, tra cui qualche demo. Imperdibile il nuovo arrangiamento di “Cabriolet Panorama”, singolo pubblicato lo scorso aprile, rivisto in chiave funk dai Sottotono.

I brani selezionati per l'Ep “Singles”

Un lavoro importante a cui la band tiene molto e che darà un'idea precisa di come si è evoluta la musica nel tempo, nello specifico, negli ultimi cinque anni. Così ha spiegato Stash sul suo profilo Instagram ufficiale in un post che anticipa l'uscita di “Singles”, l'ultimo progetto in uscita il prossimo 18 Giugno in versione digitale e in vinile. L'Ep contiene il brano “Pensare male”, nella versione originale e in due demo, una in italiano e una in inglese, più le canzoni “Non è vero”, “Los Angeles” e “Mal di gola”. Un posto speciale è riservato a “Cabriolet Panorama”, il singolo uscito la scorsa primavera per Island Records. La canzone nell'Ep è contenuta in due versioni: quella originale e una inedita versione remix dal mood super funk, realizzata in collaborazione con i Sottotono, l'iconico duo che ha fatto la storia dell'hip-hop italiano tornato sulle scene dopo venti anni con un nuovo album dal titolo “Originali”.

L'attesa per l'uscita di “Singles” è condivisa dagli altri membri dei The Kolors: Alex e Daniele, sui rispettivi profili Instagram, hanno pubblicato dei brevi video in cui sono impegnati ad autografare le sgargianti copertine della versione vinile del nuovo Ep che uscirà in questo formato in un numero limitato di copie.