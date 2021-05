The Kolors, in arrivo l'album raccolta "Singles"

Nelle scorse ore, una delle formazioni più amate in Italia, ha annuciato il suo ritorno con un nuovo progetto. I The Kolors presentano “Singles”, una raccolta con i più grandi successi degli ultimi due anni, in uscita il prossimo 18 giugno 2021

Nelle scorse ore, i The Kolors , capitanati dal loro frontman Stash , hanno annuciato l’imminente arrivo di un nuovo progetto musicale. “ Singles ”, in uscita il prossimo venerdì 18 giugno 2021 in tutti i negozi di dischi e piattaforme di streaming musicale, è una raccolta di tutti i maggiori successi della band negli ultimi due anni. Ecco quello che ha raccontato Stash su Instagram, in occasione della presentazione del nuovo lavoro in studio.

Tutto quello che si sa sulla raccolta di successi “Singles”

È stato proprio il loro frontman Stash a darne l’annuncio su Instagram. Il prossimo 18 giugno uscirà per i The Kolors la raccolta “Singles” che contiene tutti i brani di maggior successo degli ultimi due anni. Nel post condiviso dal cantante, insieme a uno scatto che arriva direttamente dal set del videoclip di “Cabriolet Panorama” (l’ultimo singolo della band napoletana, on air da giovedì 29 aprile), appare la copertina del disco già disponibile al pre-order.

Come si vede dall’immagine, l’album è pensato appositamente per essere un’edizione limitata, in vinile autografato e conterrà tra gli altri, brani come “Pensare male” ft. Elodie, “Los Angeles”, “Non è vero”, “Mal di gola” e “Cabriolet Panorama”.

Le parole di Stash su Instagram

Per rispondere alle domande che sicuramente sarebbero nate in merito al nuovo progetto, Stash ha raccontato su Instagram come e per quale motivo è nata l’esigenza di condividere con i fan una raccolta di successi. Queste le sue parole: “Abbiamo un sacco di musica nuova ed è un momento magico per me ma non mi andava di farvi aspettare troppo. E così per ingannare l’attesa per il nuovo disco, il 18 giugno abbiamo deciso di pubblicare SINGLES, una raccolta delle hit di questi ultimi due anni, sono fotografie piene di emozioni di quello che è accaduto e che mi andava di condividere con voi adesso con un prodotto fisico speciale”.