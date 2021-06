Emma Marrone in concerto a Taormina: scaletta e info

Anche per questa data Emma Marrone canterà per i fan i brani scelti per celebrare dal vivo il decennale della sua carriera. Anche la data siciliana sarà aperta dal giovane Matteo Romano , cantautore diciottenne che ha esordito su TikTok con numeri da record col singolo “Concedimi”. Emma Marrone l'ha scelto come guest per alcune date del suo “Fortuna Live 2021”. 1. Intro 2. “Con Le Nuvole” (da “A me piace così”, 2010)

Il sogno incredibile dell'Arena di Verona

Un tour, un album di successi e un singolo destinato a scalare le classifiche: sarà un'estate da ricordare per Emma Marrone, impegnata su più fronti nell'anno in cui si gode il meritato traguardo dei primi dieci anni di carriera musicale.

L'artista aveva annunciato con emozione sui suoi canali ufficiali i progetti di un'estate densa di appuntamenti per festeggiare insieme ai fan questo anniversario importante che apre le porte ad un futuro luminoso. I due live all'Arena di Verona sono stati la conferma di quanto annunciato, due eventi emozionanti per recuperare quella che inizialmente era una data unica prevista per il 25 Maggio, poi divisa in due serate. Lo storico palco scaligero che ha ospitato i più prestigiosi artisti nazionali ed internazionali, ha accolto Emma Marrone tributandole i giusti onori. In questa occasione Emma ha ricordato l'amico e collega Michele Merlo, scomparso recentemente. Il concerto del 6 Giugno all'anfiteatro scaligero sarà disponibile col titolo “Best of Me at Arena di Verona” dal prossimo 15 Giugno in streaming gratuito in esclusiva su ItsART, un regalo che la cantante ha voluto fare ai suoi fan per averla seguita e supportata negli ultimi dieci anni. In attesa del 25 Giugno, data di uscita del progetto “Best of Me”, annunciata raccolta di successi, Emma Marrone si gode gli ascolti dell'ultimo singolo, uscito da pochissimi giorni “Che sogno incredibile”, inedito realizzato con Loredana Bertè.