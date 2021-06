Vinicio Capossela in concerto a Parma: scaletta e info

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia che nell’ultimo anno ha colpito tutti noi, anche il cantautore Vinicio Capossela torna ora live per due serate all’Arena Estiva Shakespeare del Teatro Due di Parma con “Bestiario d’Amore”. L’appuntamento è per le ore 21:00 di giovedì 10 e venerdì 11 giugno, per uno spettacolo in cui l’artista presenterà, insieme a Vincenzo Vasi, il suo ultimo EP liberamente ispirato all’opera di Richard de Fournival

Le parole di Vinicio Capossela

Queste le parole con cui l’artista presentava ufficialmente, lo scorso 11 maggio, la messa in scena del suo progetto dal titolo “Bestiario d’Amore”, legata all’album uscito il 14 febbraio del 2020 e presentato dal vivo alla Union Chapel di Londra. Un EP che ”non è un vero e proprio album, ma una piccola opera composta di 4 brani di ambientazione trobadorica che conclude il viaggio nel medioevo fantastico di “Ballate per uomini e bestie” affrontando l’ultimo e il più grande dei misteri della natura umana: l’amore”. Con “Bestiario d’Amore”, liberamente ispirato all’opera del letterario duecentesco Richard de Fournival, Capossela si avventura così in un tema tanto complesso, quello dell’amore, e lo fa seguendo proprio lo spunto dello storico poeta, attraverso “una combinazione di favolose descrizioni naturalistiche dei Bestiari medievali e della fenomenologia dei comportamenti amorosi”.

Le esibizioni delle serate

Come si legge direttamente dal comunicato diramato dall’artista tramite stampa e social, le due serate saranno un vero e proprio concerto, in cui il duo Capossela-Vasi, di esibirà in un’atmosfera intima e narrativa per dare vita a una scenografia di suoni che avvolgerà letteralmente il pubblico. Filo rosso delle esibizioni sarà la presentazione dei brani contenuti nel disco e i temi ispirati dall’opera di de Fournival dal titolo “Bestiario d’Amore”. Un’occasione unica per esplorare l’amore in tutte le sue forme, soprattutto in questo surreale scenario pandemico caratterizzato dal distanziamento sociale. Ecco la probabile scaletta delle serate in programma per giovedì 10 e venerdì 11 giugno 2021 al Teatro Due di Parma, in cui Capossela ripercorrerà i 4 brani principali del suo disco, insieme alle musiche del nuovo tour dedicato a Dante: