Ava Max, annunciato il nuovo singolo EveryTime I Cry

Sweet but Psycho ha segnato la grande affermazione dell’artista ( FOTO ) che si è velocemente imposta come una delle rivelazioni musicali di maggior successo. Il brano ha scalato le chart di numerose nazioni conquistando anche ben tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di tre milioni di copie.

Ava Max, è uscito il videoclip ufficiale di My Head & My Heart

approfondimento

Ava Max racconta la luce e il buio in Heaven & Hell

Tra i brani più amati di Ava Max troviamo So Am I, Torn, Kings & Queens e il recente My Head & My Heart.