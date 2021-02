Ava Max, è uscito il videoclip ufficiale di My Head & My Heart

Il brano è il primo estratto dalla Digital Reissue del disco di debutto Heaven & Hell Condividi:

My Head & My Heart è il titolo del nuovo brano della stella del pop che sta scalando le classifiche in tutto il mondo. Dall’esplosione mediatica con Sweet but Psycho al recente successo del disco Heaven & Hell in grado di raggiungere il secondo gradino del podio degli album più venduti nel Regno Unito conquistando anche un disco d’oro negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre mezzo milione di copie sul suolo a stelle e strisce.

Ava Max: il videoclip del nuovo brano approfondimento Ava Max, le foto della cantante di Torn Nelle scorse ore la cantante, classe 1994, ha pubblicato il videoclip del nuovo brano che ha immediatamente riscosso numerosi consensi da parte del pubblico. My Head & Me Heart è il primo brano estratto dalla Digital Reissue del disco di debutto della popstar. La canzone presenta al suo interno un campionamento dell’iconico brano Around the World (La La La La La) del gruppo A Touch of Class, a sua volta cover del singolo Pesenka dei Ruki Vverch. Ava Max (FOTO) ha pubblicato il videoclip della canzone che ha subito ottenuto ottimi consensi tanto da ottenere oltre mezzo milione di visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.

Ava Max: il successo approfondimento Ava Max, è uscito il video del nuovo singolo "OMG What's Happening" Singolo dopo singolo la cantante si è imposta come una delle stelle più brillanti del panorama internazionale. Tra i suoi brani più amati troviamo Torn, Kings & Queens e So Am I, quest’ultimo certificato disco di platino nel Regno Unito per aver venduto più di 600.000 copie.