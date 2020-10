Ava Max, è uscito il video del nuovo singolo "OMG What's Happening"

La popstar statunitense ha pubblicato un nuovo estratto del suo album di esordio

Ava Max è tornata alla ribalta pubblicando il suo nuovo singolo: “OMG What’s Happening” arriva a poco più di un mese di distanza dal suo album di esordio “Heaven & Hell” uscito lo scorso 18 settembre. La cantante statunitense, balzata agli onori della cronaca nel 2018 con il singolo “Sweet but Psycho” (top-10 in diversi Paesi), ha pubblicato il video di questa opera, traccia numero cinque del suo primo disco. Questa canzone riveste un ruolo centrale dell’album d’esordio, è il fulcro del Side A dedicato al “Paradiso” e precede “Call Me Tonight” e “Born To the Night”, in contrapposizione al Lato B dedicato a “Inferno”, il quale si conclude con la sua hit. La nativa di Milwaukee aveva già rilasciato alcuni estratti di “Heaven & Hell”, tra cui “Kings & Queen” e “Who’s Laughing Now”, di cui era uscito anche un video durante l’estate.

Di cosa parla il nuovo singolo di Ava Max? Si tratta di una canzone d’amore, in cui la protagonista si sente abbandonata e ripete più volte: “Guarda cosa mi hai fatto”. La ragazza non riesce a restare da sola e pensa continuamente al suo amore, il quale era davvero tutto per lei. Il video è molto particolare perché non c’è una vera e propria storia per immagini, si tratta sostanzialmente di una serie di “quadri” con testo scritto, quasi in modalità karaoke. OMG sta per “Oh My God”, classico intercalare americano.