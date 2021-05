Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti insieme in "Mille"

I tre protagonisti dell'ultimo Sanremo per l'attesissima hit dell'estate. “Mille”, il brano che li vedrà insieme per la prima volta, esce il prossimo 11 Giugno

Dal palco di Sanremo a una nuova collaborazione: Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti si ritrovano a tre mesi di distanza dal Festival e questa volta per un progetto discografico del tutto inedito. “Mille”, uscirà il prossimo 11 Giugno, lo annunciano i tre artisti con un post condiviso attraverso i loro profili ufficiali. L'idea della hit era nata proprio nei giorni della competizione canora ligure e il brano si annuncia come il vero tormentone dell'estate che sta per iniziare.

Un trio che promette fuoco e fiamme

Lo scatto di Sara Sabatino parla chiaro: quella tra Lauro, Fedez e l'ugola d'oro Orietta Berti è la sorpresa dell'estate. La notizia di una collaborazione tra Fedez e la cantante di Cavriago era trapelata proprio attraverso la Berti che in tv si era lasciata sfuggire una frase di troppo a proposito di una sessione di voci col rapper Fedez. A quanto pare l'ingresso di Lauro è stato l'ultimo tassello per comporre la hit che si annuncia come il brano che infiammerà l'estate. Il mood esplosivo è chiaro fin da questo primo scatto promozionale condiviso sui profili Instagram dei tre artisti, ciascuno col look di ordinanza dell'ultima stagione: Fedez in Versace, Lauro in Gucci, Berti in uno sgargiante completo disegnato da Giuliano Calza. I tre sono seduti all'aperto su un'auto anni Cinquanta. Nessuna altra anticipazione, sicuramente ci sarà da ballare.

Berti, Fedez, Lauro: una stagione d'oro

Con sei album negli ultimi tre anni, Achille Lauro si conferma come tra degli artisti più attivi nonché uno dei più interessanti della scena musicale nostrana. Il progetto insieme a Fedez ed Orietta Berti conferma la curiosità del performer romano, aperto ad orizzonti sonori sempre diversi. Stagione molto intensa anche per Fedez, tornato recentemente al rap puro in squadra con tha Supreme, dopo il doppio disco di platino con “Chiamami per nome”, il singolo che ha cantato con Francesca Michielin, con la quale ha diviso il palco del Primo Maggio dove è stato protagonista di una esibizione molto discussa. “Mille” è il coronamento di una stagione fortunata anche per Orietta Berti, sempre più amata dai giovani e vera star del web. Il 1° Giugno la cantante festeggia 78 anni.