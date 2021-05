Colapesce e Dimartino in concerto: info e date del tour 2021

Estate sui palchi per Colapesce e Dimartino , il duo di cantautori siciliani interpreti della hit “Musica leggerissima”. OTR Live annuncia le date del tour estivo che li vedrà esibirsi nelle arene e nei festival più rinomati d'Italia. I due artisti, che hanno sempre dichiarato l'importanza di tornare a suonare dal vivo , saranno impegnati in un calendario estivo destinato ad allungarsi e che ad oggi conta 19 date con biglietti già disponibili.

Il tour: 19 date e mini-concerti speciali

Dopo il clamoroso sold out dello scorso aprile con tutti i posti esauriti in appena 6 ore per la tappa casalinga del 28 Agosto al Teatro Antico di Taormina, nuovi concerti sono andati a comporre l'estate di Colapesce e Dimartino, in tournée lungo tutta la penisola da giugno a settembre. I due cantautori si esibiranno nei brani del disco “I mortali²”, pubblicato lo scorso marzo, ma anche nei classici del loro repertorio solista. Li accompagneranno sul palco la musicista Adele Altro, il polistrumentista Alfredo Maddaluno e il batterista Giordano Colombo, anche produttore con Federico Nardelli di “Musica leggerissima”.

Il tour partirà da Aosta con una data acustica al Musicastelle il 19 Giugno con date che riprendono dal 9 al 31 Luglio. Ad agosto programmati tre live con finale a Taormina. Altri due concerti i primi giorni di settembre ma a queste potrebbero essere aggiunte altre date.

Da non perdere i mini-concerti speciali in orario diurno e in location immerse nella natura, come quello acustico del 25 luglio al No Borders Music Festival di Tarvisio (UD).