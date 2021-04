Musica leggerissima: esce il remix del mitico Cerrone, leggenda dance

È arrivata la versione estiva della hit di Colapesce e Dimartino, recentemente insignita del Doppio Disco di Platino. E anche questa nuova variante firmata dal producer e dj italo-francese (premiato con 5 Grammy Awards e un Golden Globe come “Best producer of the year”) si preannuncia il tormentone estivo definitivo

Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino vuole far parlare ancora a lungo di sé: la hit consacrata come "vincitrice" morale (e commerciale) dell'ultima edizione del Festival di Sanremo ha appena fatto vincere ai due cantautori siciliani il Doppio Disco di Platino e ora è arrivata la versione firmata da una delle più grandi leggende della musica dance.



Stiamo parlando di Cerrone, il mitico producer e dj italo-francese che durante la sua rosea carriera ha già collezionato 5 Grammy Awards e un Golden Globe come “Best producer of the year”. Proprio lui è l'autore della variante estiva di Musica leggerissima, che si preannuncia il tormentone della bella stagione 2021.

Una versione inedita, un remix che trasforma ritmo e sound in un concentrato di atmosfere ultra dance.



Poche ore fa è uscita nelle radio ed è stata pubblicata anche da Colapesce sul suo profilo di YouTube, in cui ha postato un video con immagine statica delle note della canzone sotto cui si può ascoltare la nuova Musica leggerissima in veste disco.