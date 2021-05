Bono, il video di “Eden (to Find Love)”, la canzone di Citizen Penn

È da poco uscito il video della canzone Eden (to Find Love) , brano interpretato da Bono Vox per il quale ha collaborato con Linda Perry. La storica ex cantante della band 4 Non Blondes ha infatti scritto e prodotto il pezzo cantato dal leader degli U2, parte integrante della colonna sonora del documentario Citizen Penn. Quest'ultimo è il film che documenta il lavoro umanitario di Sean Penn ad Haiti durante il tristemente celebre terremoto del 2010, disponibile a partire da oggi sul canale in streaming Discovery+. Eden (to Find Love) è caratterizzata da una melodia folk-rock in cui le protagoniste assolute sono le chitarre, accompagnate dal gentile tocco della batteria. La voce dell'interprete, quella celebre Vox appunto, inizialmente risulta molto flebile, quasi a voler sembrare il suo canto un lieve un sussurro. Via via che la canzone procede, l'inconfondibile timbro di Bono si riconosce e diventa sempre più potente. E straziante, anche. Sarà pure per via delle immagini che accompagnano la canzone, fatto sta che questo videoclip non può lasciare indifferenti. Devasta a livello emotivo, non potrebbe essere altrimenti.

Il videoclip, un collage di sequenze tratte dal documentario



“Out of the ash, out of the dust / The clever learn who not to trust / The genius of belief is that we must take a chance sometimes on us”, recita il testo di questo brano.



Il videoclip che accompagna Eden (To Find Love) è un collage di sequenze ad alto impatto emotivo tratte dal documentario Citizen Penn.

Oltre alle scene del film, non mancano quelle in cui Bono canta con riprese frontali ultra ravvicinate, in pieno stile selfie insomma.



"È un documento straordinario sul lavoro di un uomo straordinario, che usa non solo il cervello ma anche il corpo per combattere le ingiustizie", ha affermato Bono.



"Nella canzone io interpreto Dio, mentre Sean è Adamo e gli spiego che sono stato io e non Eva a cacciarli dal paradiso terrestre… Qualcosa del genere. Linda (Perry) mi ha aiutato a tenere solo l’essenziale e ai cori c’è mia figlia Jordan. È un affare di famiglia", ha spiegato Bono.



Diretto da Don Hardy, Citizen Penn è disponibile da oggi in streaming su Discovery+. Anche la colonna sonora esce oggi, pubblicata dall'etichetta Lakeshore Records.