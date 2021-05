Bon Jovi al cinema dal 10 al 13 giugno con un concerto inedito

L'attesissimo show arriverà nelle sale cinematografiche italiane per quattro giorni, dal 10 al 13 giugno. L'evento esclusivo verrà proiettato soltanto al cinema, per offrire al folto pubblico di affezionati della storica band un assaggio dell'emozione di musica "dal vivo", che tanto manca in tempi pandemici. Questa scelta è stata infatti presa dal gruppo dopo la cancellazione delle date del tour a causa dell' emergenza sanitaria

Il motivo di questo show che ibrida due settori dell'entertainment è legato indissolubilmente all'emergenza sanitaria: le date del tour della band sono state cancellate per colpa della pandemia ma i Bon Jovi ci tenevano a raggiungere comunque, in qualche modo, i loro affezionati fan. Aspettando di rivederli sotto il palco appena sarà possibile, in piena sicurezza ma anche in piena energia da live.

Nelle sale cinematografiche, con le dovutre precauzioni e osservando le norme vigenti per il contenimento dell'emergenza Covid, questa esperienza potrà contare anche sull'unione e sull'empatia del pubblico, la forza motrice numero uno delle sette note. I fan non sarannoi realmente sotto al palco ma condivideranno comunque un rito che tanto ci manca, quello della celebrazione dei propri beniamini musicali. Celebrazione che, come in quasi tutti i riti (sacri e profani che siano), conta proprio sulla componente sociale della "folla" che si raduna per celebrare assieme.

Assieme a Encore Nights e Trafalgar Releasing, i Bon Jovi hanno quindi pensato bene di programmare questo spettacolo. Sarà un modo originale per concedere un assaggio di quello che accadrà non appena si potrà tornare ad ascoltare in piena sicurezza la musica live. Inoltre non è da sottovalutare la componente della socialità: se la band l'avesse trasmesso in streaming sul web, fruibile da ciascuno a casa propria, sarebbe venuto meno l'elemento cardine su cui si basa un live di musica, ossia essere tutti assieme sotto il palco.

I Bon Jovi da palco del Paramount Theatre

approfondimento

Bon Jovi, il nuovo album "Bon Jovi 2020"

I Bon Jovi suoneranno sul palco del Paramount Theatre, nello stato del New Jersey chi è la patria del gruppo.

Il concerto sarà antologico e per palati nostalgici, con un "menù" a base di piatti forte della band. I classici intramontabili, come "You Give Love A Bad Name", "It's My Life", "Wanted Dead Or Alive", "Bad Medicine" e "Livin 'On A Prayer", scalderanno i cuori del pubblico in sala.

Ma ci saranno anche novità servite su un piatto d'argento: in questa occasione verranno presentati alcuni dei nuovi brani tratti dal loro quindicesimo album in studio, Bon Jovi 2020 (uscito chiaramente nel 2020, come si evince dal titolo).



Il film-concerto in arrivo vedrà scendere in campo (e quindi salire sul palco) la composizione storica del gruppo, ossia i membri originali David Bryan, Tico Torres e Jon. Non mancheranno all'appello il bassista Hugh McDonald (che da anni suona assieme a loro), il chitarrista Phil X (new entry del 2013), il co-produttore e co-autore John Shanks e il poli-strumentista Everett Bradley.

Per assicurarsi un biglietto di Bon Jovi From - Encore Nights si potrà procedere a breve con l'acquisto on-line sui siti nexodigital.it e bonjovievent.com.