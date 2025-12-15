Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Omer e Domenico sono i due inquilini della casa attualmente al televoto. Anita, Giulia, Grazia e Jonas hanno già conquistato un posto nella finale del reality-show

Tra gli eliminati recenti anche Simone. Il ragazzo ha raccontato in un video pubblicato su Instagram: “Il mio Grande Fratello finisce qui, ma è stata un’emozione incredibile Sono arrivato in semifinale, più di questo c’era soltanto la finale, però son soddisfatto di tutto il percorso”. Mattia ha commentato: “È emozionantissimo. Sono triste e felice allo stesso tempo. Triste perché ho lasciato persone veramente importanti là dentro e felice perché vado a ritrovare persone altrettanto importanti per me là fuori”.

Il sito ufficiale del Grande Fratello ha annunciato anche altre sorprese nel corso della puntata. Al centro il risultato del televoto che decreterà l’ultimo finalista tra Domenico e Omer. Inoltre, i telespettatori conosceranno il nome del primo superfinalista, al momento massimo riserbo sul meccanismo di scelta.