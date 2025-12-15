Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination per l’ultimo posto da finalistaSpettacolo
Omer e Domenico sono i due inquilini della casa attualmente al televoto. Anita, Giulia, Grazia e Jonas hanno già conquistato un posto nella finale del reality-show
Penultimo appuntamento con il Grande Fratello (FOTO). Attesa per il nome del sesto finalista dell’edizione 2025 del reality-show. Al televoto due inquilini della casa più spiata del piccolo schermo, ovvero Domenico e Omer.
GRANDE FRATELLO 2025, LE ANTICIPAZIONI DI LUNEDì 15 DICEMBRE
Lunedì 15 dicembre Simona Ventura accompagnerà il pubblico nel corso della penultima puntata dell’edizione 2025 del Grande Fratello. In studio presenti anche Floriana Secondi, Ascanio Pacelli, Cristina Plevani (FOTO) e Sonia Bruganelli per commentare qaunto accaduto in casa negli ultimi giorni.
Stando alle anticipazioni diffuse dal sito ufficiale del programma televisivo, Omer potrà rivedere Rasha per un incontro chiarificatore. La ragazza, uscita nel corso della scorsa puntata, ha dichiarato: “Mi dispiace un po’ di essere stata eliminata, ma siamo arrivati fin qui!”.
Spazio anche al nuovo incontro tra Benedetta e Valentina, ex fidanzata di Domenico. Subito dopo l’eliminazione avvenuta nella puntata di lunedì 8 dicembre, Benedetta ha raccontato: “Sono contentissima di essere in questo studio e mi dispiace tantissimo di essere stata eliminata”.
Tra gli eliminati recenti anche Simone. Il ragazzo ha raccontato in un video pubblicato su Instagram: “Il mio Grande Fratello finisce qui, ma è stata un’emozione incredibile Sono arrivato in semifinale, più di questo c’era soltanto la finale, però son soddisfatto di tutto il percorso”. Mattia ha commentato: “È emozionantissimo. Sono triste e felice allo stesso tempo. Triste perché ho lasciato persone veramente importanti là dentro e felice perché vado a ritrovare persone altrettanto importanti per me là fuori”.
Il sito ufficiale del Grande Fratello ha annunciato anche altre sorprese nel corso della puntata. Al centro il risultato del televoto che decreterà l’ultimo finalista tra Domenico e Omer. Inoltre, i telespettatori conosceranno il nome del primo superfinalista, al momento massimo riserbo sul meccanismo di scelta.
